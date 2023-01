Les libéraux présenteront une liste Open MR à Koekelberg en 2024

« Cette union marque un pas important vers une Belgique plus unie et plus forte. En tant que parti libéral, nous tenons fermement aux valeurs de liberté individuelle, de responsabilité personnelle et d’égalité des chances pour tous. Nous sommes également engagés en faveur de la jeunesse et attachons une grande importance aux problématiques de sécurité et de propreté dans l’espace public.Nous croyons que ces valeurs sont essentielles pour construire une société prospère et juste », avance le MR local dans un communiqué.