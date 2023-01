Plus de huit millions d’euros investis pour des formations innovantes chez Aptaskil à Seneffe

Un investissement de plus de huit millions d’euros a été annoncé lundi pour former jusqu’à 6.000 demandeurs d’emploi, travailleurs et étudiants par an. De nouvelles surfaces constituent une augmentation de 60 % d’espace de formation, soit 1.400 m² supplémentaires, ce qui porte la surface totale à 3.750 m². Les instances du centre ont indiqué que la proportion de zones d’apprentissage pratique a été en particulier augmentée avec un nouveau complexe de salles « blanches », soit des zones de fabrication « Good Manufacturing Practice, GMP », de laboratoires et de zones techniques avec des équipements de pointe reproduisant les procédés industriels.

L’investissement porte également sur les techniques de formation innovantes et digitalisées, notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les webinaires et le « blended learning », soit un mélange de formations en présentiel et en ligne.

En 2022, Aptaskil a formé un total de 3.214 personnes, principalement des travailleurs et des étudiants, mais aussi près de 400 demandeurs d’emploi, ce qui représente un total de près de 140.000 heures de formation, dont la majorité – près de 100.000 heures – étaient des formations intensives destinées aux demandeurs d’emploi.

Grâce à l’extension, le centre peut former jusqu’à 6.000 demandeurs d’emploi, travailleurs et étudiants par an. L’emploi dans le secteur de la chimie et des sciences de la vie en Wallonie n’a cessé d’augmenter ces dernières années pour atteindre près de 30.000 emplois directs.