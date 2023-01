Procès des attentats de Bruxelles: la famille d’Ibrahim El Bakraoui avait noté des signes de sa radicalisation

Ibrahim El Bakraoui était impliqué dans la préparation et la mise en œuvre des attentats du 22 mars 2016 à la station de métro Maelbeek et à l’aéroport de Zaventem, où il s’est fait exploser aux côtés de Najim Laachraoui.

Avant 2010, Ibrahim El Bakraoui (né à Bruxelles le 9 octobre 1986) est décrit par son père comme un homme qui aimait sortir, aller dans les cafés avec ses amis et qui ne priait pas. Mais, lorsqu’il est libéré sous condition en 2014 après un séjour en prison pour des braquages, le fils aîné de la famille a changé de visage. Son père est face à un homme qui a désormais banni les sorties, prie avec assiduité, se rend à la mosquée et porte des tenues traditionnelles. Un comportement que le patriarche associera aux visites reçues par son fils lorsqu’il était incarcéré, notamment celles de son cousin Oussama Atar, considéré comme étant à l’origine de sa radicalisation, et d’un imam.

L’enquêtrice a ensuite rappelé plusieurs éléments déjà évoqués devant la cour dans les présentations précédentes, notamment le rôle présumé d’Ibrahim El Bakraoui en qualité de leader et de logisticien de la cellule terroriste de Bruxelles. Elle a également narré une nouvelle fois la double tentative avortée du futur kamikaze de partir en Syrie, avec l’aide de son ami l’accusé Ali El Haddad Asufi.

La présentation s’est ensuite arrêtée sur le passage d’Ibrahim El Bakraoui dans l’appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek. Les allées et venues du chef de la cellule ont été une nouvelle fois passées au crible, la juge d’instruction Berta Bernardo Mendez attirant l’attention du jury sur le fait que le terroriste change régulièrement de vêtements et accessoires (chapeaux, sacs, etc.), jusqu’à plusieurs fois par jour, durant cette période (entre octobre 2015 et février 2016).