Coup de tonnerre à Ciney (D3B) : le coach David Maucq s’en va et est remplacé par Manu Rousselle

On a appris ce lundi soir que l’entraîneur David Maucq et Ciney (D3B) se séparaient. « C’est d’un commun accord », précise André Daoust, un des dirigeants du club condruzien. « Les raisons sont la mauvaise ambiance des dernières semaines et le manque de résultats. »

L’équipe sort en effet d’un 8/33, avec deux victoires contre les deux derniers du classement.

C’est Manu Rousselle, ex-coach d’Aische, qui lui succède. Il donnera entraînement dès ce mardi soir.