Olivier Stassen, d’Aubel, voulait changer de vie: il a ouvert un restaurant aux Philippines, sur l’île de Boracay

« Miracle à Boracay : la plage qui a failli mourir » C’est le titre d’un reportage de l’émission « Sept à huit », diffusé ce dimanche 29 janvier sur TF1. Un reportage qu’on a vu ou qu’on va revoir avec intérêt du côté du pays de Herve, puisqu’un ancien Aubelois y occupe un rôle en vue.

Cet ex-Aubelois, c’est Olivier Stassen, 36 ans. Il vit actuellement sur les plages de Boracay, aux Philippines, considérées pendant plus de 20 ans comme les plus belles plages au monde. Au milieu des années 2000, l’île était devenue la destination à la mode, une affluence qui va entraîner la couverture du sable fin par une épaisse couche d’algue malodorante… à cause des égouts des hôtels et des restaurants qui rejettent les eaux usées directement dans la mer. À tel point que le 23 avril 2018, le président philippin prend une décision radicale : il ferme Boracay. La fermeture devait durer six mois, mais avec la pandémie, l’île restera quasi inaccessible aux touristes pendant près de trois ans…

Une fermeture qui a conduit son lot de catastrophes dans le secteur du tourisme. Plus de 300 commerces ont dû mettre la clé sous la porte. Mais comme le dit le reportage français : le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Dont celui d’Olivier Stassen.