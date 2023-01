Meurtre de Jemappes: à la barre, le médecin légiste explique comment Logan a massacré Casimiro

Le médecin s’est rendu sur la scène de crime, le 9 août 2020. « J’ai procédé à un examen du corps. Il y avait une large plaie à bord net sur le front, et trois plaies au niveau du thorax. Le décès remontait à environ 24 heures ».

L’autopsie a été réalisée quelques heures plus tard. « Nous avons découvert d’autres lésions après le nettoyage du corps. Outre la lésion à la tête, il y avait une blessure au cou, très superficielle. On a constaté plusieurs lésions sur la partie supérieure du corps, sur le thorax, sur l’épaule droite et sur la face postérieure du bras droit. Il y avait une petite incision au niveau du pouce droit ».