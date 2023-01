Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Elles n’étaient pas à proprement parler les premières : en 1968 déjà, l’année qui suivait l’inauguration de l’hôpital, 26 personnes étaient arrivées. Mais c’est cinq ans plus tard qu’allait venir le plus fort contingent. C’était il y a pile 50 ans, donc, « le 26 janvier, à 18 heures, un vendredi, il faisait 4 degrés, pas plus », se souvient très bien l’une de ces infirmières : Bernadette Baglinawan avait 27 ans, elle ne connaissait rien de la Belgique et ce fut pour elle une aventure extraordinaire.

Bernadette Baglinawan avait 27 ans quand elle s’est expatriée chez nous. - Pauline Schumacker

« Je suis maintenant grand-mère, j’ai appris le français, j’adore le chicon au gratin : non, je ne regrette rien ! », sourit l’alerte septuagénaire, qui vit en plein centre-ville carolo, loin de Manille…