Lancement d’un Relais pour la Vie à Ath le week-end des 7 et 8 octobre 2023

Le Relais pour la Vie existe déjà à Tournai/Mouscron où il est organisé dans chacune des deux villes un an sur deux, en juin. Il va bientôt être organisé dans une troisième ville de Wallonie picarde puisqu’un comité vient de se créer à Ath. Le Relais pour la Vie athois aura lieu les 7 et 8 octobre, sur le site de l’Esplanade.

« Peu avant le Covid, plusieurs personnes ont souhaité mettre en place un comité au niveau d’Ath. On le lance à Ath car il n’y en a pas d’autre à proximité. Il y a bien un événement à Mons ou à Tournai/ Mouscron mais cela fait loin pour nous. On fait cela à Ath mais c’est aussi pour les villages et communes aux alentours. On a d’ailleurs des gens du comité originaires de Chièvres et Saint-Ghislain », indique la présidente Stéphanie Eeckhoudt. « Nous organisons ce Relais avec le soutien de la Ville d’Ath. Ce sera la même formule que pour les autres relais, à savoir 24h de relais, jour et nuit, de samedi à dimanche. Il y aura les trois cérémonies : d’ouverture, des bougies et de clôture. Certains membres du comité ont été touchés personnellement par la maladie, eux-mêmes ou un de leurs proches ».