Premier League: Everton a trouvé un remplaçant à Frank Lampard

Everton a nommé lundi Sean Dyche en tant que nouvel entraîneur. Dyche a signé un contrat de deux ans et demi avec les Toffees et succède à Frank Lampard.

Dyche, 51 ans, a débuté sa carrière d’entraîneur à Watford, où il a dirigé les U18 et occupé le poste d’adjoint avant de prendre la tête de l’équipe première entre 2011 et 2012. En octobre 2012, il a été nommé entraîneur de Burnley. Un poste qu’il a conservé pendant près de dix ans. Il a obtenu deux promotions en Premier League, en 2014 et en 2016, maintenant le club pendant six saisons parmi l’élite du football anglais. Il a été licencié en avril dernier alors que le club était en passe d’être relégué. Burnley est aujourd’hui entraîné par Vincent Kompany.

Everton, où évolue Amadou Onana, s’est séparé de Lampard le 23 janvier. L’ancien milieu de terrain de Chelsea dirigeait l’équipe depuis un an. Après 20 journées, Everton est 19e du championnat avec 15 points, deux de moins que le premier sauvé, Wolverhampton, et n’a plus gagné depuis le 22 octobre, soit huit rencontres (deux partages, six défaites).

Dyche débutera sur le banc d’Everton samedi contre Arsenal, le leader.