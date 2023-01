La Maison du Tourisme Terres-de-Meuse veut valoriser le patrimoine méconnu de Huy-Waremme: «Découvrir les richesses insoupçonnées de la région»

Dans le cadre de cette fiche-projet, la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse est partie à la rencontre des 27 communes dont elle fait la promotion.

Chacune des 27 communes a donc été invitée à suggérer un élément mal ou méconnu d’un de ses villages. L’objectif étant de développer l’offre touristique autour de richesses insoupçonnées. La Maison du Tourisme, en collaboration avec les communes participantes pourra ensuite développer de nouveaux produits à destination du touriste d’ici et d’ailleurs et en faire une promotion à plus large échelle.