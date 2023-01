Emil, le malfrat de Seraing touché par balles à Fexhe lors d’un braquage de pharmacie, quitte la prison de Lantin et fera sa détention chez lui

Ils avaient ensuite décidé de cambrioler la pharmacie Colson, rue de la Station, mais la police était arrivée rapidement…

Alors que ses complices avaient pris la fuite en voiture, l’abandonnant sur place, Emil, qui a eu 19 ans récemment, était sorti de ce commerce avec quelques billets de 50 euros dans les mains. Tombant nez-à-nez avec les policiers, il avait pris la fuite à pied, et c’est alors qu’il aurait été touché à deux reprises par des tirs venant des forces de l’ordre. Il a été grièvement blessé, une veine importante du bras ayant été touchée, et il a été opéré au Mont Légia. Il a fallu lui retirer une veine de la jambe, pour tenter de lui sauver le bras, et il circule actuellement en chaise roulante… Les médecins sont réservés sur les séquelles qu’il pourrait conserver.