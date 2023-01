Un nouveau projet à 1.200.000€ pour la place d’Acoz: toujours des places de parking et de l’espace pour les festivités

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La convention-faisabilité du projet a été approuvée au premier conseil communal de l’année, le 26 janvier. Le sujet de cette convention : l’aménagement de la place d’Acoz. Faisant office actuellement de parking pour les riverains, elle conservera ce rôle mais sera plus verte, plus conviviale et plus sûre. Un projet qui devrait coûter plus d’1.200.00 € avec des subsides à hauteur de 421.000 €.