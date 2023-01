Guerre en Ukraine: l’armée belge ne peut offrir de chars Leopard... mais des dizaines «dorment» dans une société privée à Tournai, «nous n’avons rien à cacher»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des chars et véhicules blindés à perte de vue. Ce qui s’offre à nous dans ces hangars de la société OIP Land Systems est impressionnant : « On a près de 400 véhicules blindés de tous types (rachetés à plusieurs armées, NdlR) », précise Freddy Versluys, le CEO d’OIP Sensor Systems, à Audenarde et d’OIP Land Systems, à Tournai... Dans le jardin de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.