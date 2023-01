Les Engagés avancent leurs cinq idées fortes pour Bruxelles: «Il faut instaurer des cours de méditation et de yoga dans les crèches»

Comme il est de coutume au mois de janvier, les Engagés bruxellois ont présenté leurs bons vœux à la presse. L’occasion pour le vice-président national à la réflexion politique, Yvan Verougstraete, de rappeler que l’équipe des Engagés est en ordre de marche malgré les récents départs du mouvement de plusieurs élus. « Un bon investisseur vous dire toujours qu’il investit d’abord dans une équipe avant d’investir dans un projet. Nous, on a les deux : le projet et l’équipe. Aujourd’hui, nous avons une équipe en ordre de marche, qui a envie de bosser ensemble et de gagner. » Lire aussi Hamza Boukhari et Yusuf Yildiz quittent Les Engagés pour siéger comme indépendants à Schaerbeek « On veut insuffler l’esprit start-up en politique à Bruxelles avec des idées fortes, de l’audace et un discours vérité », avance Christophe De Beukelaer, récent président de la régionale des Engagés. Le député bruxellois a avancé cinq idées pour lesquels les Engagés vont se mobiliser en vue des élections de 2024.

En matière de santé, il n’a pas hésité à tacler le ministre Alain Maron (Ecolo). « On a assisté au cours de la présente législature à la faiblesse de la Région en matière de santé. Durant la pandémie, les communes ont dû assumer les conséquences des difficultés de la Région et du ministre Maron dépassés sur plusieurs plans (manque de tests ; situation sanitaire dans les maisons de repos ; lenteur de vaccination…) », a commenté Christophe De Beukelaer. Selon celui-ci, il y a plus de malades de longue durée (500.000) que de chômeurs. Un Belge sur dix est sous anti-dépresseurs. « Il faut soutenir les pratiques complémentaires axées sur la prévention, notamment en instaurant des cours de méditation, yoga, relaxation… dans les crèches et les écoles », propose-t-il.

En matière de rénovation, les Engagés considèrent qu’en dépit des promesses de changement des Verts, la situation s’est dégradée, faute de créativité du ministre actuel de l’Environnement qui n’a agi que sur le curseur du niveau des primes. Les Engagés proposent pour leur part d’instaurer un prêt de rénovation remboursable à la vente ou à la succession.

Dans le domaine de la gouvernance, les Engagés proposent de créer un cadastre public des trop nombreux organismes publics (670) ainsi qu’une commission parlementaire sur la simplification administrative ; et de fusionner les doublons Hydra et Vivaqua ; I-City, le CIRB et Connect-it ; Bruxelles logement et la SLRB…).