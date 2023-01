Tensions dans la majorité autour de l’augmentation du précompte immobilier à Molenbeek

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’augmentation du taux additionnel au précompte immobilier à Molenbeek crée des tensions dans les rangs de la majorité. On le savait déjà, cela crispait dans les rangs socialistes. Le chef de groupe Jamal Ikazban (PS) refuse de voter l’augmentation de 16 % du PRI (précompte immobilier) et de ce fait, a été absent lors des deux derniers conseils communaux de 2022 (celui du 21 décembre interrompu faute de quorum et celui du 26 décembre où le point sur le précompte immobilier a finalement été retiré). La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a même décidé d’autorité de lui retirer son statut de chef de groupe. Il n’est pas le seul à s’opposer à cette mesure qui est sur la table du collège des bourgmestre et échevins. D’autres conseillers communaux et échevins socialistes s’opposent également à cette augmentation ainsi que le PTB, Molenbeek Autrement et Ecolo dans l’opposition.

Aujourd’hui, c’est au MR de Molenbeek, l’autre partenaire de majorité, de s’opposer officiellement à cette augmentation.