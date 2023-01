Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au sein de la police, on les appelle les « G.O.T.T.S. » pour « Gespecialiseerd Overbrengingsteam – Team Transfert Spécialisé ». Ils travaillent en permanence cagoulés et s’occupent exclusivement du transfert et de la protection des criminels les plus dangereux du pays. Aujourd’hui, quatre d’entre eux ont décidé de briser le silence – sous couvert d’anonymat par peur des représailles professionnelles – parce que, depuis le début du procès des attentats de Bruxelles, « notre travail a été ridiculisé devant le monde entier », se désolent-ils. Pour rappel, leurs procédures de sécurité très strictes – entre autres les fouilles à nu systématiques des détenus avec des génuflexions avant chaque transfert de la prison de Haren au Justitia à Evere – ont été vivement critiquées parce que jugées contraires aux droits de l’Homme. La justice les a depuis lors obligés à justifier cette pratique individuellement, au cas par cas sous peine d’une astreinte substantielle pour l’État belge pouvant aller de 1.000 jusqu’à 50.000 euros par détenu.