Le dossier a été bouclé dimanche, très tard dans la soirée, débouchant sur un accord qui au final satisfait pleinement le Standard sur le plan financier. Et Nicolas Raskin aussi, qui avait effectué depuis plusieurs jours déjà sa visite médicale à Londres et avait trouvé un terrain d’entente avec les Glasgow Rangers, sur base d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, dans l’attente et sous réserve d’un arrangement pécuniaire entre les deux clubs.

Celui-ci est donc intervenu tard dimanche, sans grande surprise dès l’instant où l’accord négocié entre le club écossais et le milieu de terrain liégeois expirait le 29 janvier au cas où les Rangers ne se seraient pas mis d’accord à cette date-là avec le Standard, qui était au courant de ce deal et s’attendait donc à une offensive écossaise. D’où le forcing effectué par le club classé à la deuxième place de la Scottish Premiership, à 9 longueurs du Celtic, qui après une première offre de 500.000 euros, en a formulé deux autres, dont une de 800.000 euros, également refusées, avant de finir par recevoir l’aval du club liégeois.