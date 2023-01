Guerre en Ukraine: un rapport de Human Rights Watch dénonce l’utilisation de mines antipersonnel par l’armée ukrainienne

Plus surprenant encore : des militaires russes ont déminé des rues et des jardins privés d’Izium truffés de mines apparemment déployées par les forces ukrainiennes, et ont soigné des civils ukrainiens victimes de ces mines, civils qui ont parfois dû être amputés... Fred Abrahams, directeur adjoint des programmes chez HRW, en charge de l’Ukraine, explique au Soir : « il est essentiel de prendre en compte le contexte: depuis le début de son invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie est responsable d’une longue liste d’horribles crimes de guerre et d’atrocités. Mais ce rapport rappelle que les lois de la guerre sont claires et s’appliquent à tous les belligérants. La litanie des violations commises par la Russie n’exonère donc pas l’Ukraine de ses obligations. Il nous a semblé important de mettre ce point en lumière. Et ce rapport n’excuse ni ne justifie en aucun cas le comportement global des forces russes que nous continuons à condamner (…). Nous pointons ces faits pour presser les Ukrainiens de mieux se comporter ». Dont acte.