Les élus de la Ville de Bruxelles occupent la nouvelle salle du conseil: l’ancienne ne sera pas désaffectée

Ce moment a été vécu non sans un brin de nostalgie pour un certain nombre d’entre eux à l’égard de l’ancienne salle historique du conseil de l’Hôtel de ville. Celle-ci ne sera pas désaffectée. Selon le bourgmestre Philippe Close (PS), elle deviendra le lieu des réunions de la conférence des bourgmestres.

Interrogé par plusieurs conseillers de l’opposition (MR, N-VA et Engagés), Philippe Close a souligné que le déménagement du collège et du conseil vers le Centre administratif visait avant tout l’efficacité, par un rapprochement entre les mandataires et l’administration qui occupe le nouvel édifice de 130 mètres de long et 30 m de haut depuis la fin de l’année dernière. La nouvelle salle du conseil est équipée des commodités digitales et audio-visuelles.