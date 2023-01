Le CPAS de Verviers en situation financière difficile: «Le budget est impacté par l’inflation des services»

Ses projections financières à cinq ans ne sont en effet pas bonnes. Par le vote d’une motion portée par le PTB, les élus ont aussi plaidé pour un refinancement des pouvoirs locaux.

Lire aussi D’ici 4 ou 5 ans, le CPAS pourrait coûter à Verviers 20 millions, soit 2 fois plus qu’en 2018!

« Le budget 2023 est impacté par l’inflation au niveau de l’ensemble des services et des composantes du centre. Depuis octobre 2021, le salaire des fonctionnaires a été indexé huit fois, soit une augmentation de 17,16 %, et les revenus d’intégration ont été réévalués plus de dix fois, ce qui représente autour de 20 % d’augmentation », a relevé Gaëlle Denys.