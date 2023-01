La vidéo choc de l’attaque à l’arme blanche dans la station de métro Schuman à Bruxelles

L’une de ces personnes est blessée gravement, les deux autres légèrement, a-t-elle déclaré. Le parquet de Bruxelles a affirmé que l’auteur suspecté, qui a été arrêté, est un homme de 30 ans. Selon la DH, il s’appelle Charif H. A. Il est domicilié à Schaerbeek. A priori, il ne s’agit pas d’une agression à caractère terroriste.

de videos

Les faits ont eu lieu à 17h47, selon la police fédérale. Trois personnes ont été blessées par un individu armé d’un couteau. L’auteur a été neutralisé rapidement ensuite par la police des chemins de fer (dépendant de la police fédérale), avec l’appui de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Lire aussi Vols, agressions verbales, comportements déplacés...: face à l’insécurité qui règne dans les gares, une centaine d’agents Sécurail seront recrutés par la SNCB cette année

Belga

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Il a précisé, lundi au cours de la soirée, que l’agression s’est produite plus exactement dans une rame de métro, à l’arrêt Schuman.

« Trois personnes ont été blessées, dont une a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé », a précisé Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles. « Les deux autres victimes ont été légèrement blessées. Elles ont également été transportées à l’hôpital. La police fédérale des chemins de fer et la police locale bruxelloise sont arrivées sur les lieux et ont pu interpeller un suspect dans la station de métro. »

Selon nos informations, l’homme de 30 ans menaçait de poignarder les passants au hasard dans la station de métro, ce qui a provoqué un véritable mouvement de panique. Quelques minutes plus tôt, un individu au comportement suspect qui aurait crié « Allahu Akbar » dans un tram de la Stib, dans les environs de l’avenue Louise, avait été signalé à la police. Mais à l’arrivée des intervenants sur place, le suspect s’était évaporé dans la nature. On ignore à ce stade s’il s’agit ou non du même individu qui a été interpellé dans la station Schuman.

Twitter Jack Parrock

La Stib précise sur Twitter que la circulation des métros est en conséquence interrompue entre Arts-Loi et Mérode (ligne 5) ou Montgomery (ligne 1). Des bus relient les stations pendant l’interruption.