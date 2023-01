Everecity et la SLRB lancent le chantier de 166 logements à Evere

Six nouveaux immeubles pensés par MDW Architecture seront implantés entre les rues des Champs, Auguste Renoir et Fernand Léger pour un total de 166 logements. L’aménagement des lieux est tourné vers le bien-être des futurs locataires avec la création de deux placettes piétonnes, disposées autour des deux îlots de trois immeubles, l’objectif étant de favoriser les rencontres et les interactions entre les locataires et l’ensemble de la population dans des lieux de vie agréables. Le budget total du projet s’élève à 41 millions d’euros.

Ce projet flambant neuf propose une large gamme d’appartements de 1 à 5 chambres de très basse énergie offrant aux habitants le confort et le contrôle sur leur consommation énergétique. Les pieds des immeubles seront quant à eux animés par une salle polyvalente et divers locaux à usage collectif sans oublier les parkings souterrains pour véhicules et vélos. Une des volontés du projet est de créer la cohésion autour de l’habitat. Le site a été pensé pour accueillir 100 logements sociaux et 66 logements d’une autre catégorie afin de créer une mixité sociale au sein de chaque immeuble.