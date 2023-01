«Pékin Express»: un couple belge prendra part à la l’aventure! Coup d’envoi le… (photo)

Le départ se fera en Bolivie, sur les rives du légendaire lac Titicaca. Les concurrents passeront ensuite par le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Après quoi ils traverseront le Paraguay et sa nature préservée, avant de terminer par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

« Des sommets de la cordillère des Andes à la plage de Copacabana au Brésil, les candidats vont vivre le voyage le plus intense et incroyable de leur vie et devront faire face à des rebondissements jamais vus dans l’histoire de Pékin Express », promet la production.

Un couple de Mons en compétition

Dans la course, la Belgique sera représentée par Paloma et Jason, qui viennent de Mons. « Totalement décomplexés et déjantés ils sourient à la vie ! », peut-on lire à leur sujet. « Ensemble depuis 12 ans, ils forment aujourd’hui un couple ultra complice, très fusionnel et se considèrent comme ‘en marge’ de la société. »