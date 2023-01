Les cartouches et bouteilles de protoxyde d’azote endommagent les incinérateurs, alerte Bruxelles-Propreté

Au cours des trois premières semaines de janvier, les équipes Bruxelles-Propreté, responsable de la collecte et du traitement des déchets dans la capitale, ont collecté près de 2 tonnes de cartouches de protoxyde d’azote. Outre les petites cartouches, les grandes bouteilles sont aussi plus souvent en cause, provoquant des explosions dans les incinérateurs, ont écrit mardi De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Bruxelles Propreté voit un lien évident entre la grande quantité de cartouches et l’augmentation de la consommation de drogues. « Une grande partie des cartouches que nous trouvons se trouve près des clubs et des bars », a déclaré la porte-parole Camilla Pilotto. Parce qu’elles se retrouvent dans les déchets résiduels, les trois incinérateurs de Bruxelles se sont déjà arrêtés plusieurs fois.