Guerre en Ukraine: la croissance de population belge en 2022 est très élevée en raison de l’accueil des Ukrainiens

En 2022, un peu plus de 63.000 réfugiés en provenance d’Ukraine ont reçu une attestation de protection temporaire en Belgique.

Une situation due en grande partie à l’accueil de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. La Belgique n’avait plus connu une telle croissance de population depuis 2010.

Au vu des incertitudes planant sur la poursuite du conflit en Ukraine, le Bureau fédéral du plan a élaboré un «scénario de référence» (Baseline) construit en supposant que la moitié des réfugiés décide de rentrer en Ukraine en 2024, et l’autre moitié choisit de rester en Belgique, en faisant revenir les conjoints et/ou fils.

La croissance démographique wallonne devrait, elle aussi, être freinée par une faible natalité ne permettant pas de compenser le nombre de décès. L’augmentation moyenne de la population est de 4.500 habitants par an sur la période 2022-2070 alors qu’elle était de 13.000 habitants par an sur la période 1992-2021. En 2070, la population wallonne devrait atteindre 3,9 millions d’habitants, soit une augmentation de 6% par rapport à 2022.

De façon globale, le rapport note que la population de la Région bruxelloise devrait encore connaitre une légère augmentation d’ici 2050 avant de décroître. La croissance annuelle moyenne par an sur la période 2022-2070 devrait être de 100 habitants, contre une moyenne de 9.000 habitants par an sur la période 1992-2021. Une situation qui s’explique, notamment, par un solde migratoire interne négatif (davantage de départs depuis la région bruxelloise vers les deux autres régions du pays que d’entrées en provenance de ces deux régions).

La Flandre sera quant à elle la seule région du pays à connaître une croissance soutenue grâce à un solde migratoire important. La croissance du nombre d’habitants entre 2022 et 2070 y est proche de 19 %, avec une croissance annuelle moyenne (27.000 habitants par an) légèrement inférieure à celle observée sur les 30 dernières années (30.000 habitants par an). En 2070, la Flandre atteindra les 8 millions d’habitants (6,7 millions au 1er janvier 2022).