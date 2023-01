«Quoi? Sous le canapé où les gosses regardent les dessins animés, il y a tout ça?!»: scandale pour «Familles nombreuses», les Pellissard se lancent dans le porno… et leurs pratiques à la maison font polémique (vidéo) De XXL à… X, il n’y a qu’un pas pour la famille Pellissard.

Par M.H. (D.R.)

L’ancienne candidate de l’émission « Familles nombreuses : La vie en XXL » (TF1) Amandine Pellissard s’est reconvertie dans un site érotique payant, où elle publie des photos et vidéos hot avec son mari, Alexandre. Une activité que l’ex-vedette de télé-réalité a démarrée fin 2022, qu’elle explique en long, en large et en travers au Youtubeur Jeremstar dans une vidéo « en immersion » qui fait beaucoup de bruit.

Et pour cause : quand les enfants sont à l’école ou qu’ils dorment le soir, les parents s’adonnent à leurs parties de jambes en l’air filmées dans le salon, dans le coffre duquel ils cachent leurs « jouets » d’adultes. « Mais c’est une blague ? » s’exclame Jeremstar en découvrant leur panoplie de sextoys. « Sous le canapé, où les gosses regardent des dessins animés, y a tout ça ?! » De quoi faire rire le couple.

Côté prix, la maman de 8 enfants est rémunérée de 50 à 150 euros par vidéo et une vingtaine d’euros par photo. « On assume totalement d’avoir une sexualité libre », justifie Amandine sur C8. « On va au club naturiste du Cap d'Agde tous les ans depuis des années. On n’est pas du tout échangistes. »

Dans la vidéo de Jeremstar, elle avoue avoir déjà gagné plus de 26 000 euros depuis la création de son compte. « Y en a qui paient pour voir ma foufoune, pour nous voir avoir des rapports encore plus extravagants les uns que les autres. (…) Des fellations avec éjaculation faciale, enfin plein de choses. On nous a demandé une fois aussi que je lui urine dessus. On n’a pas de limite, en fait ! »

Cette nouvelle activité est-elle liée à la fin de sa participation à « Familles nombreuses » ? Face à Jeremstar, Amandine confirme attaquer en justice la production de l’émission, car elle aurait uniquement perçu pour ces tournages des défraiements et aucun salaire. Son avocat demande que chaque participant soit payé de 1000 à 1500 euros par jour de tournage. Faites les comptes…

