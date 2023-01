Après leur deuxième place à la Coupe du monde, les Red Lions sont de retour en Belgique: ils ont été accueillis par leurs familles et par… Alexander De Croo (photos)

Après avoir remporté dimanche la médaille d’argent de la Coupe du monde de hockey masculin à Bhubaneswar, en Inde, les Red Lions ont atterri à Brussels Airport mardi matin vers 7h30. Une petite réception dans le Skyhall a été organisée, en présence des amis et de la famille. Le Premier Ministre Alexander De Croo (Open VLD), la Ministre des Sports de la Communauté française Valérie Glatigny (MR), le président du COIB Jean-Michel Saive et le CEO du COIB Cédric Van Branteghem étaient notamment présents.

Les hockeyeurs belges étaient champions en titre en Inde et espéraient une prolongation du titre mondial. Les sentiments étaient donc mitigés après la finale perdue de justesse contre l’Allemagne. «Quand on est la meilleure équipe du monde et qu’on a un tel palmarès, la déception est normale», argumente Van Branteghem. «Surtout pour les athlètes, c’est très amer. Je connais moi-même ce sentiment. Mais nous ne devons pas oublier qu’il s’agit là encore d’une prestation historique. Depuis cinq ans ils ont forgé un palmarès incroyable. Pour eux, cela ne peut pas faire de mal de ressentir à nouveau ce que c’est que de perdre, pour frapper encore plus fort par la suite. Ce sera peut-être dans 500 jours, aux Jeux Olympiques de Paris. Bien sûr, nous y espérons l’or.»

Il y a quatre ans, les Red Lions avaient décroché le titre mondial après une victoire contre les Pays-Bas en finale déjà à Bhubaneswar. L’or européen a suivi un an plus tard devant leur propre public à Anvers et l’or olympique à Tokyo au Japon en 2021. «Ce qu’ils réalisent est l’excellence absolue. Je ne pense pas qu’un autre sport d’équipe s’en approche, pas même nos Diables Rouges. C’est la véritable génération dorée, même s’il est difficile de comparer les sports d’équipe. En dehors de cela, lorsque vous avez été champion olympique, champion d’Europe et champion du monde, vous parlez du plus haut niveau. Alors vous parlez des Nafi Thiam de ce monde, mais dans un sport d’équipe. C’est historique et je suis sûr que cette histoire n’est pas encore terminée.»

Les championnats d’Europe suivront cet été (19-27 août) à Mönchengladbach en Allemagne et les JO se dérouleront à Paris à l’été 2024. «Le sport évolue, les équipes évoluent. Les Pays-Bas ont une équipe jeune, l’Allemagne est forte. Dans le processus vers les Jeux Olympiques, il est bon de rencontrer ces équipes, de jouer au plus haut niveau et parfois de perdre. Ils ont tellement d’expérience, de volonté... Nous avons confiance qu’ils y arriveront à nouveau au bon moment.»