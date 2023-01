Lutte contre le trafic de drogue à Anvers: une soixantaine d’arrestations enregistrées en 2022

«La police locale et la police fédérale travaillent en étroite collaboration», a souligné Bart De Wever, pour qui «cette coopération n’a jamais été aussi forte, tout comme celle entre le parquet et les douanes.»

Lors du conseil communal, tous les partis ont semblé d’accord sur le fait de devoir renforcer les différents services de police et de sécurité du port. Le Vlaams Belang a, par exemple, souhaité que l’armée soit déployée dans les rues d’Anvers, ainsi que dans la zone portuaire, là où Groen a suggéré un renforcement des activités de proximité de la police locale.

Il a poursuivi en indiquant qu’au niveau international, les ports d’Anvers et de Rotterdam collaborent de plus en plus. Le 17 février, les principales compagnies de transport maritime feront aussi une déclaration d’intention concernant l’amélioration du suivi des conteneurs.