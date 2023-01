«Absolument dégoûtant»: Dan, 26 ans, incendié parce qu’il est en couple avec Shauna, une femme de 23 ans… coincée dans le corps d’un enfant de 8 ans (photos et vidéos)

Shauna Rae Lesick, une jeune femme de 23 ans, a été atteinte d’un cancer du cerveau lorsqu’elle était enfant et son traitement n’a pas été sans conséquence : si elle a vaincu la maladie, elle est aujourd’hui coincée dans le corps d’un enfant de 8 ans. Elle mesure ainsi environ un mètre et pèse un peu plus d’une vingtaine de kilos.