Un nouveau projet pour l’ancien bâtiment Belgacom à Mons, mais les promoteurs n’abandonnent pas Novamons

Les développeurs de projets ION et Kumpen RED ont une nouvelle proposition prête à donner un avenir durable à l'ancien site Belgacom dans le cœur historique de Mons, expliquent-ils dans un communiqué de presse. Le projet DOUMONS qu'ils soumettent aux autorités et aux riverains vise à répondre au besoin pressant de chambres d’étudiants, de logements et de bureaux durables. En 2021, les promoteurs ont reçu un permis pour s'attaquer à ce site devenu un chancre urbain, mais ce dernier fut annulé sur décision du ministre, décision que les développeurs contestent et contre laquelle ils ont par ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État.

« L’issue et le calendrier de cette procédure demeurent difficilement prévisibles », indiquent les promoteurs. « Mais vu les besoins importants du marché actuel et le fait que ce lieu mérite un nouvel avenir et une nouvelle dynamique à court terme, nous sommes heureux de pouvoir miser sur une voie parallèle en concertation avec le quartier et toutes les parties prenantes. »

Le projet DOUMONS vise à revitaliser le quartier central et emblématique situé à environ 150 mètres de la Grand Place de Mons. La demande de permis soumise à la ville et au quartier prévoit la construction d'un projet à usage mixte composé de trois bâtiments d'une superficie totale d'environ 13 300 m², comprenant principalement des bureaux, 15 appartements et 88 kots d'étudiants.

Lire aussi nova-mons-une-petition-contre-le-projet-immobilier-de-la-place-de-bootle

Ce projet de plus de 45 millions d'euros permet de réhabiliter un groupe d'immeubles de bureaux vacants depuis plus de trois ans et de moderniser l'ensemble du quartier. Plus précisément, une partie des bâtiments actuels sera démolie. Le volume restant sera rénové de manière cohérente et durable pour accueillir de nouvelles fonctions de bureau. Le bâtiment de la rue Boulengé de la Hainière sera également relevé d'un à deux étages en attique pour abriter 15 appartements d'une à trois chambres.

Un besoin croissant

Le patrimoine de la rue de la Raquette sera également partiellement préservé. En effet, la façade historique de l'ancien Hôtel du Téléphone sera restaurée et intégrée à un nouvel immeuble de bureaux. Enfin, une résidence pour chambres d'étudiants sera construite à l'angle de la rue de la Raquette et de la rue Verte pour répondre aux besoins croissants à Mons.

L’ensemble s'articulera autour d'une esplanade centrale qui sera entièrement réaménagée et végétalisée pour favoriser l'infiltration et le cycle naturel de l'eau. Ce nouveau projet est le résultat d'une étude urbanistique et architecturale menée conjointement avec les bureaux A1AR et DDS+.

Informer les voisins

Comme le veut la procédure, une enquête publique va maintenant suivre, donnant à chacun la possibilité de consulter les plans pendant 30 jours. La Ville retournera ensuite la demande et son avis au Fonctionnaire Délégué de la Région Wallonne qui sera chargé de prendre la décision finale.

« Dans le cadre de cette demande, nous organisons également une séance d'information le jeudi 9 février à 18h pour informer tous les riverains et répondre à leurs questions. Nous invitons celles et ceux qui souhaitent y assister à s'inscrire via le site www.doumons.be. Les personnes ayant des questions mais ne pouvant pas participer à la réunion sont bien entendu invitées à nous contacter à tout moment via l’adresse mail info@doumons.be. Si le projet obtient le feu vert, les habitants de Mons et des environs pourraient retrouver ce nouveau site complètement terminé en 2025. »

Rappelons que le projet Nova Mons s’étendait sur 23.000 m². La hauteur des bâtiments avait soulevé de nombreuses critiques parmi les riverains.