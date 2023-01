Un clip du rappeur carolo K-MI tourné au Soccer City, à Gosselies ce week-end, en présence de «Frichtik» des Héros du Gazon

De son vrai nom Ali Jon, le Farciennois n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il est entré dans le rap game depuis une vingtaine d'années. Sur sa route, il a croisé des modèles tels que Le Rat de Luciano (Fonkly Family), Freeman (IAM), et bien d'autres... À noter que K-MI est le premier artiste belge à avoir travaillé dans les studios de Soprano. Composé de 18 titres, son prochain album « Cinq heures cinquante », qui sortira le 17 février, est annoncé comme rempli de bonne humeur, le tout avec une touche d'humour.

« J'y parle beaucoup de moi-même. On pourra retrouver un mélange de différents styles, ce qui me permet de voyager sous plusieurs couleurs différentes. L'accent sera mis également sur le piano-voix et les musiques mélancoliques », fait-il remarquer.