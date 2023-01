Le Brexit coûte 100 milliards de livres par an à l’économie britannique: «Elle a été frappée plus rapidement que ce que nous avions anticipé»

Cela équivaut à environ 114 milliards d’euros. La sortie de l’Union se fait sentir, selon les experts, de multiples façons. Les investissements sont notamment sous pression et les entreprises britanniques souffrent d’un manque de main-d’oeuvre. Selon les calculs, l’économie britannique serait dès lors de 4% inférieure à ce qu’elle aurait pu être sans ce départ.

«La principale conclusion est que la séparation du marché unique a frappé l’économie britannique plus rapidement que ce que nous, et la plupart des prévisionnistes, avions anticipé», commentent les économistes Ana Andrade et Dan Hanson dans le dernier rapport de Bloomberg Economics.