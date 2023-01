Discours annuel du Roi aux Autorités: le Premier ministre Alexander De Croo souligne «l’esprit de coopération» de la Belgique

Et d’illustrer notamment son propos par la lutte contre le trafic de drogue: «la lutte contre la criminalité internationale liée à la drogue n’échappe pas à la règle. Au niveau national, elle passe par la coopération entre la police locale et la police fédérale. Mais aussi la coopération au-delà des frontières nationales, entre les sociétés portuaires et les compagnies maritimes, avec les pays voisins confrontés aux mêmes défis et avec les pays d’origine des stupéfiants.»

Selon le Premier ministre, «lors des crises qui ont marqué ces trois dernières années, la Belgique s’est révélée à la face du monde comme un partenaire stable et fiable, et comme un leader mondial dans des domaines majeurs. De l’exportation de milliards de vaccins au transit de gaz irriguant tous nos pays voisins: notre pays a été au rendez-vous. Tout comme il l’a été, malgré un contexte économique difficile, avec ses 100.000 nouveaux emplois créés. Jamais notre pays n’a connu un tel taux d’emploi.»

Alexander De Croo a aussi rendu hommage aux enseignants, aux services de police et d’incendie ou encore au personnel soignant: «La force de notre pays réside dans toutes ces personnes qui le font fonctionner. Dans tous les citoyens et les entreprises qui, contre vents et marées, avancent. À tous niveaux, les pouvoirs publics ont le devoir absolu de soutenir ces personnes et de leur donner les outils et la liberté. Car ce sont elles qui portent et financent notre sécurité sociale, un filet de sécurité qui a révélé toute son importance ces dernières années.»