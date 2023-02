Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ceux qui ont commencé à regarder les offres de vacances d’été s’en sont rapidement rendu compte : les voyages n’ont clairement pas échappé à l’inflation. « L’an dernier, j’ai payé 2.700 euros pour 15 jours en all in à Corfou », témoigne Laura, via notre bouton «Alertez-nous».

« J’ai regardé pour la même réservation aux mêmes dates. J’en suis déjà à 1.000 euros de plus ! C’est près de 40 % plus cher. Et encore… L’an dernier, j’avais réservé au mois de février. Je m’y prenais donc plus tôt. »