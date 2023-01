Réforme du congé-éducation à Bruxelles pour booster la formation continue

En Belgique le taux de participation des travailleurs à la formation continue ne dépasse pas 44 %. Pour les personnes faiblement éduquées, il est encore plus faible et atteint péniblement les 24 %. À titre de comparaison, ce taux est de 64 % en Allemagne.

Pour augmenter ce taux de formation continue à Bruxelles, Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a décidé de modifier le dispositif. Il sera possible de suivre des formations en distanciel et sur son lieu de travail. Ces nouvelles mesures permettront notamment aux femmes (cheffes de ménage monoparental) et aux personnes souffrant d’un handicap d’accéder plus facilement aux formations qu’ils souhaitent suivre. Le congé-éducation payé sera étendu aux travailleurs à temps partiel. Là aussi, les femmes, car ce sont elles qui travaillent majoritairement à temps partiel, pourront voir leur accès à la formation continue facilité.