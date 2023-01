Le père Christophe, recteur de la cathédrale d’Orléans, a annoncé sa démission... car il a trouvé l’amour: «Aujourd’hui je ne peux pas envisager l’avenir sans elle»

Il n’y a pas que les papes qui démissionnent. Ce week-end, dans une lettre publiée sur le site de sa paroisse, le père Christophe Chatillon, recteur de la cathédrale d’Orléans, a annoncé sa démission. Non pas pour raison de santé, mais par amour pour une femme, rapportent nos confrères de La Voix du Nord. « Pendant très longtemps, les joies de la mission et de la vie fraternelle m’ont permis de compenser les frustrations liées au ministère presbytéral, et plus particulièrement au célibat : aujourd’hui cela n’est plus le cas, écrit le prêtre. Au cœur des épreuves traversées ces dernières années, le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort dont j’avais besoin auprès d’une amie qui m’a écouté et soutenu. Aujourd’hui je ne peux pas envisager l’avenir sans elle. »

de videos

Le père Christophe Chatillon, qui avait été ordonné prêtre en 1999 à 29 ans, évoque aussi « la charge pastorale devenue pour moi de plus en plus lourde à porter, physiquement, moralement, et même spirituellement ».