«Koh-Lanta»: cette gagnante s’affiche complètement métamorphosée, l’avez-vous reconnue? (photo)

Depuis sa victoire à « Koh-Lanta », Naoil a enchaîné les épreuves difficiles de la vie. Après un accouchement compliqué en août 2020, elle a malheureusement rompu avec l’homme de sa vie (et père de son fils Aylan), puis encaissé les décès consécutifs de son père et de son frère. Des coups durs sur lesquels la mère de famille a toutefois rebondi avec force et courage.

Motivée, celle qui ne se démonte pas sur le ring de boxe s’est rapidement reprise en main. Ce lundi, elle a ainsi partagé une photo sur laquelle on la retrouve transformée, avec un petit piercing sur le nez et une toute nouvelle coiffure. De brune et frisée, elle est passée au lisse et blond. Une coupe au carré qui laisse deviner un visage moins rond.