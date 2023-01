Voici celui qui représentera la Région de Bruxelles-Capitale dans le concours du sommelier de l’année 2023!

Un jeune sommelier de 20 ans représentera le Brabant wallon lors du concours «Sommelier of the year 2023» Parmi les quatre nominés, c’est un jeune sommelier de 20 ans qui s’est démarqué. Il a été choisi par le public pour représenter la province lors de la finale, le 30 janvier prochain.

Thomas Delhauteur est finaliste du concours à seulement 20 ans. - Maison Marit

Par Coralie Lambret

Cette année, le candidat qui représentera le Brabant wallon lors du concours Sommelier of the year est Thomas Delhauteur, le prodige des vins de la célèbre Maison Marit à Braine-l’-Alleud. Du haut de ses 20 ans, ce jeune homme a déjà conquis les clients du célèbre restaurant étoilé, qui l’ont sélectionné pour être finaliste.

Une concurrence rude

Pour ce concours, des centaines de sommeliers sont nominés, et ensuite soumis aux votes du public. Thomas Delhauteur s’est démarqué parmi quelques grands noms de la Province, comme Gaëtan Poels, sommelier au Divino Gusto à Nivelles ou encore Domenico Vitto, de Un Altro Mondo, le gastronomique italien situé à Wavre. « Je suis enchanté de participer à ce concours et de représenter la belle maison qu’est la Maison Marit. C’était un de mes objectifs de pouvoir faire des concours, donc je suis ravi », se réjouit Thomas Delhauteur en ajoutant « J’ai envie de porter ce restaurant à travers les compétitions et aussi de défendre les talents de la jeunesse dans l’Horeca ».

Le jeune sommelier a d’abord été stagiaire dans le restaurant. - Maison Marit

Un concours en deux phases

L’élection du meilleur sommelier de l’année repose sur plusieurs phases. Les nominés doivent impérativement travailler dans un restaurant belge et y être chargés des vins. Ensuite, c’est d’abord au public de jouer : « Durant la première phase, seuls les clients peuvent voter, selon une liste de critères », explique le jeune sommelier. Une fois les votes clôturés, le sommelier de chaque province qui a reçu le plus de votes, participe à la grande finale : « La deuxième phase se passe devant un jury, et là c’est un peu plus détaillé. On a encore reçu aucune information sur ce qu’on devrait faire lors de la finale, pour que personne ne soit avantagé », précise Thomas Delhauteur. Ce lundi 31 janvier, il sera donc candidat pour succéder aux quatre vainqueurs de l’année 2022. L’an dernier, Le Damison, une autre table du Brabant wallon a vu son sommelier, Yannick Michel, être récompensé, une première pour la province.

Une fierté pour la maison

Thomas Delhauteur est sommelier à la Maison Marit depuis deux ans : « Il a d’abord été stagiaire chez nous et ensuite je lui ai proposé un contrat, qu’il a tout de suite accepté », confie Emmanuelle Gaspard, la responsable de salle du restaurant. Au sein de la maison, le sommelier se charge de l’accord mets-vins « Je travaille avec le chef, et la responsable de salle, afin de proposer des vins en adéquation avec les plats. On réfléchit toujours ensemble aux meilleurs choix possibles et on n’a jamais eu de désaccord jusqu’ici », ajoute Thomas Delhauteur.

La Maison Marit est un restaurant étoilé depuis 2001. - Maison Marit

Emmanuelle Gaspard est très fière de son petit poulain : « C’est moi qui l’ai formé, donc il fait les choses dans le même moule que moi et j’en suis très fière. J’ai un peu l’impression que cette nomination est aussi la mienne », confie-t-elle.

Ce concours sera le premier pour Thomas Delhauteur, qui sera également le premier à représenter la Maison Marit.