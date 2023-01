Du changement pour l’Union: le club saint-gillois sera bientôt habillé par Nike

Habillés par Patrick avant 2016, Errea entre 2016 et 2019, Joma en 2019-2020, Le Coq Sportif entre 2020 et 2022 et Union Soixante cette année, les Unionistes porteront d’ici quelques mois les tenues de Nike. Le club saint-gillois avait lancé sa propre marque de vêtements en début de saison, Union Soixante donc. Un nom qui faisait référence à la série historique de soixante matches sans défaite entre 1933 et 1935. Les Saint-Gillois s’apprêtent désormais à rejoindre le même équipementier que celui qui fournit Genk et Westerlo cette année.