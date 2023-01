Un homme en possession d’un revolver, d’un pic à glace et d’un couteau à pomme de terre, interpellé quai Sur Meuse à Liège

Sur lui, les enquêteurs ont découvert un revolver. Ils ont ensuite retrouvé dans une petite valise qu’il avait avec lui un pic à glace, un couteau à pomme de terre et des munitions. Le suspect a d’ailleurs indiqué aux policiers en intervention que s’il avait voulu, la patrouille n’aurait jamais eu le temps d’arriver à son niveau puisqu’il était en possession d’une arme et qu’une balle se trouvait dans la chambre. Il aurait donc pu l’utiliser.

Lundi, vers 19 heures, un passant a indiqué à une patrouille de police que deux individus se disputaient, quai Sur Meuse. Les policiers se sont donc rendus sur place et sont tombés sur un homme relativement agité. En effet, le suspect, qui est né dans les années 70, s’est montré agressif, il était désagréable et narguait même les policiers.

Lors de son audition, le suspect a expliqué qu’il vivait actuellement chez son parrain. Il a ajouté que l’arme appartenait à son hébergeur et qu’il l’avait subtilisée à son insu. Il a précisé que les munitions venaient d’une autre arme à feu qui appartenait une fois de plus à son parrain, avant d’expliquer la raison pour laquelle il était en possession de cette artillerie. Il a précisé : « Il y a trois à quatre mois, on m’a volé mon GSM. J’avais donc la ferme intention de récupérer mes biens. Je ne connais pas bien la personne qui me les a volés, mais elle est dangereuse et armée. C’est la raison pour laquelle j’ai pris le revolver. »