La zone de police de Bruxelles-Ouest dévoile son bilan des saisies de drogue en 2022: 55 kg de cannabis, 13 d’héroïne, 68 mandats d’arrêts…

Afin d’endiguer le fléau de la vente et du trafic de stupéfiants sur les cinq communes qui composent la zone de police Bruxelles-Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean), un plan d’action a été établi début 2022.

« Notre service recherche, section stupéfiants, mène des enquêtes approfondies de plusieurs semaines, voire mois et vise la structure du trafic », explique la zone de police. Le service Tecov (pour Transports En Commun Openbaar Vervoer), chargé de la sécurité dans et aux abords des transports en commun, patrouille quant à lui quotidiennement sur l’ensemble de la zone de police. La brigade canine, composée de cinq chiens spécialisés en recherche de stupéfiants, travaille également de manière proactive en rue et vient en appui des collègues lors des perquisitions. Et enfin, les policiers de la territorialité, par leur connaissance des quartiers et des habitants, sont des observateurs et des interlocuteurs privilégiés avec la population.