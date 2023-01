Domenico Tedesco futur sélectionneur des Diables? Marc Wilmots n’est pas convaincu, «Entraîneur et sélectionneur, ce n’est pas la même chose» (vidéo)

Comme nous vous l’annonçions il y a quelques jours, Domenico Tedesco est désormais le favori pour succéder à Roberto Martinez comme nouveau sélectionneur des Diables rouges. Si la deuxième option de l’Union belge mène à Peter Bosz, c’est bien l’ancien entraîneur de Schalke, spécialisé dans les datas, qui semble tenir la corde.

Un profil par lequel Marc Wilmots, ancien sélectionneur des Diables, n’est pas convaincu, comme il l’a expliqué ce lundi dans La Tribune, sur la RTBF. « C’est un entraîneur/ordinateur. Tu as un costume et un laptop et cela a bien fonctionné. Il a terminé deuxième du championnat avec Schalke, il faut le souligner c’est assez remarquable. La première année était top. Les 6 mois suivants ont été compliqués et les 6 derniers mois c’était catastrophique », a débuté Wilmots.

« Attention c’est un entraîneur de club. Sélectionneur ce n’est pas la même chose », a-t-il ensuite prévenu. « Il n’aura pas le temps de préparer ses matches comme en club. En équipe nationale les joueurs arrivent le lundi, et match c’est déjà le jeudi. Donc si on compte la phase de récupération, le coach n’a que deux entraînements pour faire comprendre aux joueurs ce qu’il veut, c’est extrêmement compliqué »