Le coin du tacticien | Pascal Croughs veut voir davantage de joueurs belges en D1A

Cette semaine, il se focalise sur le manque de joueurs belges en D1A : un thème qui lui tient énormément à cœur.

« Nous sommes en fin de mercato, les clubs tentent le tout pour le tout en allant chercher des joueurs à gauche à droite au détriment des jeunes talents qui attendent dans les centres de formation », explique Pascal Croughs.

La D1B est un parfait exemple : on y retrouve les noyaux B des équipes de l’élite nationale (SL 16 FC, Jong Genk, RSCA Futures ou encore Club Brugge NXT) et ces formations, qu’on appelle la « génération next », regorgent de jeunes qui ont le niveau nécessaire pour évoluer un cran plus haut.

« Prenons le cas de l’Anderlechtois Lucas Stassin, il est très prolifique en Challenger Pro League mais reste sans temps de jeu avec les Mauves en D1A. S’il ne reçoit pas sa chance, il pourrait peut-être quitter le club… Et Lucas Noubi, arrière central du SL 16 FC, avait participé au stage et à un match amical du Standard. Il a quelques apparitions, dont une titularisation lors de la rencontre face à La Gantoise en décembre, à son actif, mais c’est encore trop peu. »

Notre consultant éclairé cherche parfois l’utilité des centres de formation : À quoi bon former des jeunes pour les laisser jouer dans des équipes B ou pour les laisser partir sans leur donner une chance ? »

Une équipe comme Seraing, qui est lanterne rouge en D1A, ne met pas suffisamment ses jeunes en avant. « Certes, c’est compliqué lorsqu’on cherche à se maintenir », tempère-t-il. « Mais je préférerais voir des éléments issus de l’Académie sérésienne plutôt que des joueurs étrangers en fin de contrat qui ne vont de toute manière pas prolonger. »

S’intéresser aussi aux divisions inférieures

Une statistique est très intéressante : sur deux cents joueurs alignés lors de la dernière journée de D1A, seulement soixante-six Belges étaient titulaires.

Pascal Croughs évoque aussi la fameuse règle des six joueurs ayant (au moins) cinq ans de formation au club : « Sans ça, le nombre de produits belges dans notre championnat serait encore plus réduit. »

Selon lui, il est donc grand temps de donner une chance aux jeunes joueurs du pays. Il faut piocher dans les centres de formation, voire dans des divisions inférieures, comme en Nationale 1 où évolue actuellement le RFC Liège.