Un séisme de magnitude 3 a frappé le Nord de la France, tout près de la frontière belge

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), a enregistré un séisme de magnitude 3 ce lundi 30 janvier à 13h03, heure locale, précisément, rapportent nos confrères de la Voix du Nord.

Son épicentre est situé à la latitude 50.37ºN et à la longitude 3.26ºE, ce qui le situe à proximité de Rieulay, mais à 2 kilomètres sous le sol. Dans cette commune, mais aussi à Sin-le-Noble, situé à 9 km de l’épicentre, Denain à 11 km, Saint-Amand-les-Eaux à 13 km, et jusqu’à Valenciennes à 19 km et Cambrai à 22 km de faibles secousses auraient pu être ressenties.