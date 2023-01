Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Elles auront lieu à la salle communale d’Orbey à Fosses-la-Ville, rue d’Orbey 44, le jeudi 2 février de 15h à 18h30; à la Base Jean Offenberg, complexe Massaux (Blok F85) à Florennes, route de Charlemagne 191, le vendredi 3 février de 9h30 à 13h30; à la salle La Balnéaire de Dinant, boulevard des Souverains 6, le mercredi 8 février de 15h à 18h30; et au foyer communal de Gembloux, place Arthur Lacroix 4, le mercredi 8 et le mercredi 15 février de 15h à 19h.

Par ailleurs, le service du sang est toujours ouvert dans les bureaux de Namur (rue des Dames Blanches 34), les lundis et jeudis de 8h30 à 19h30, les mardis de 8h30 à 12h30, les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h30 et le dernier samedi du mois de 8h à 12h.