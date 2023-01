Braine-le-Comte ouvre son Espace Public Numérique en plein centre-ville

Dans un premier temps, celui-ci se situera dans les bâtiments de l'Ecole Industrielle et Commerciale (EICB), Rue de Mons n°22.

Reconnu par la Wallonie, cet Espace Public Numérique est le fruit de la collaboration entre le Plan de Cohésion sociale, l’Ecole Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte, de nombreux services communaux, mais aussi des partenaires associatifs de l’entité et des bénévoles motivés.

Des permanences tout public, ouvertes à toutes et tous gratuitement et sans rendez-vous, seront organisées chaque mercredi de 13h30 à 17h30 et chaque vendredi de 9h à 12h.