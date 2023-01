Lidiia a fui la guerre en Ukraine et veut lancer sa propre école en Belgique: «Je veux m’impliquer pleinement dans la vie active»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y avait pas mal de monde ce mardi matin au Centre Régional de Verviers pour l’Intégration (CRVI). L’institution organisait une séance d’information destinée aux personnes provenant d’Ukraine qui résident désormais en Belgique après avoir fui la guerre. Et pas mal d’Ukrainiens et Ukrainiennes sont à la recherche d’aide, d’accompagnement ou de conseils, dans le cadre de leurs recherches d’emploi et/ou de création d’entreprise. Au dernier recensement, il y a 500 à 600 personnes qui ont fui la guerre en Ukraine et qui habitent maintenant notre arrondissement.

Il y avait une bonne cinquantaine de personnes présentes au CRVI pour cette séance d’information. Parmi elles, Lidiia Litvinova qui projette de lancer sa propre école.