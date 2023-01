Dante Vanzeir a fait ses adieux au vestiaire de l’Union: «C’était chouette de revoir tout le monde une dernière fois»

Dante Vanzeir était de retour au centre d’entraînement de l’Union Saint-Gilloise à Lierre ce mardi. Après avoir réussi ses tests médicaux pour les New York Red Bulls, l’attaquant belge est passé saluer ses « futurs ex-équipiers », lui qui signera son contrat aux États-Unis dans les prochains jours. Contacté par nos soins, l’attaquant de 24 ans nous a livré ses impressions. « C’était agréable de voir tout le monde une dernière fois. Je ne réalise pas encore tout à fait que je vais laisser les gars derrière moi. Cette prise de conscience viendra plus tard. Ils vont beaucoup me manquer. C’était un groupe fantastique avec lequel j’ai vécu beaucoup de grands moments. Et finalement, c’est aussi grâce à eux que je vais franchir cette étape. »

Karel Geraerts, le coach saint-gillois, était lui aussi content de revoir l’avant-centre qu’il a eu sous ses ordres ces six derniers mois. « Dante est venu et a parlé avec un peu tout le monde. Il n’a pas fait de speech mais il a marché dans le bâtiment et a conversé à gauche à droite. Et ce, un peu à sa manière, c’est-à-dire très calmement. Il était très relax, très cool. Peut-être qu’il reviendra encore dans les prochains jours pour parler un peu. Mais en tout cas, cela m’a fait plaisir de le revoir. On a bien travaillé ensemble et il y a un gros respect entre nous. »

Entretemps, le T1 unioniste a déjà pu voir à l’œuvre son remplaçant : Yorbe Vertessen ayant pris part à deux entraînements ces lundi et mardi. « Tout s’est bien passé et il est bien intégré. C’est important de bien commencer. De ce qu’on a pu voir au PSV, c’est un joueur qui a de la vitesse et qui sait prendre la profondeur, c’est très bien. »

À voir désormais s’il débutera la demi-finale aller de Coupe de Belgique ce mercredi face à l’Antwerp. « S’il peut être titulaire demain ? Oui bien sûr. Il fait partie du noyau. Et chaque joueur fit peut prétendre à une place de titulaire. »