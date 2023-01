Le grand écrivain Michel Houellebecq se lance… en tant qu’acteur porno (vidéo)

Michel Houellebecq est sans doute le plus grand écrivain français contemporain. Auteurs de nombreux romans, dont « La Carte et le Territoire » récompensé par le prix Goncourt en 2010, Houellebecq est aussi habitué aux polémiques. La dernière en date : il a fait l’objet d’une plainte pour provocation à la haine suite à des propos incendiaires sur l’Islam et les musulmans, tenus dans la revue de Michel Onfray.

Mais si l’auteur des Particules Élémentaires fait aujourd’hui parler de lui, c’est en raison de sa nouvelle activité : il se lance dans le porno. Pas en tant que réalisateur (déjà fait il y a quelques années pour Canal+) mais en tant qu’acteur. L’écrivain a participé à un film du collectif KIRAC (Keeping It Real Art Critics). Le collectif hollandais a publié la bande-annonce – pour le moins déconcertante – du film sur YouTube.

La vidéo met en scène l’écrivain alors que son voyage de noces prévu au Maroc vient d’être annulé. Un voyage au cours duquel son épouse lui avait prévu une surprise : batifoler avec plusieurs prostituées. Tout était bien planifié mais le voyage avait finalement été annulé car « les gens ont eu peur que Michel soit kidnappé par des extrémistes musulmans », explique en voix off le réalisateur Stefan Ruitenbeek. Une hypothèse qui n’est pas sans rappeler « L’enlèvement de Michel Houellebecq », très bon film de Guillaume Nicloux dans lequel l’auteur est kidnappé par des gens du voyage.

de videos

« Par curiosité »

Stefan Ruitenbeek, qui correspond alors avec l’écrivain, a alors une idée : il lui propose de se rendre à Amsterdam, où il connaît « plein de filles » qui seraient d’accord de coucher avec lui « par curiosité ». Manière de lui remonter le moral après le voyage de noces annulé.

Lire aussi «Que les musulmans cessent de voler les Français»: Michel Houellebecq visé par une plainte pour ses propos sur l’Islam

Aussitôt dit, aussitôt fait.

Dans la bande-annonce, Michel Houellebecq et une jeune femme en nuisette batifolent dans le lit d’une chambre d’hôtel. On les voit s’embrasser, se caresser. A noter que les romans de Michel Houellebecq débordent de scènes de sexe très explicites. Le passage de l’écrivain derrière l’objectif de la caméra n’est sans doute qu’une demi-surprise pour ses lecteurs les plus assidus. Le film sortira le 11 mars prochain.