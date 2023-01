De Wever, Francken et Marghem à Tihange pour sauver le «soldat Tihange 2»

La manifestation symbolique et pacifique était organisée par le groupement citoyen « Stand up for nuclear ».

Ne se focalisait-il pas plutôt sur la prolongation des 5 autres réacteurs ? Tihange 3 et Doel 4 sont les deux réacteurs qui font l’objet d’un accord entre le gouvernement et Engie pour les prolonger pendant dix ans après 2025. Tihange 1, Doel 1 et 2 sont les trois autres réacteurs qui doivent fermer en 2025. Quant à Doel 3, il a déjà été mis à l’arrêt en septembre.

« Même si nous nous concentrons sur cinq réacteurs, ce qui est notre priorité, tout comme le nucléaire du futur, on demande ici simplement de ne pas décontaminer le cœur du réacteur, ce qui rendrait son arrêt irréversible », explique le président du MR. « Pourquoi ? Parce que Doel 3 et Tihange 2 pourraient, le cas échéant, permettre de faire la jonction pour certaines années. On parle de risque d’approvisionnement pour 2025. Quid des hivers ultérieurs, même en 2029 et 2030 ? Laissons donc ces réacteurs en veille. J’aimerais que cela soit débattu à la Chambre, voir aussi comment c’est accueilli par Engie. Bref, je dis simplement aujourd’hui que c’est inconscient de se passer d’ores et déjà de ces capacités. »

De son côté, Bart De Wever a tenu à rappeler que les deux réacteurs mis à l’arrêt produisaient quasiment autant d’énergie que le soleil et le vent. « Les arrêter, c’est tragique. Cela devrait être une priorité absolue de laisser ouvert autant de réacteurs que possible aussi longtemps que possible. »